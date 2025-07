Mensaje del embajador

Habrá que leer con mucho detenimiento el mensaje escrito ayer por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en su cuenta de X. “La seguridad es una prioridad compartida para @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @ClaudiaShei Trabajamos juntos para enfrentar a los cárteles y a los grupos narcoterroristas que no respetan fronteras. Ellos explotan todas las rutas para envenenar comunidades, sembrar miedo y desestabilizar vecindarios. ¡La justicia prevalecerá!” Más allá del mensaje, que es en sí importante, pues refleja la colaboración que mantienen ambos países en materia de seguridad, podría significar algo más. El mensaje fue divulgado tres días antes de que entren en vigor los aranceles de 30 por ciento previstos por Donald Trump. Por lo tanto, no faltan los optimistas que ven el adelanto de alguna decisión de nuestro vecino que lleve a que la medida no se haga efectiva, o no, al menos, el próximo viernes. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Impunidad en Campeche