Alito denuncia a AMLO, a Andy, gobernadores...

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, dijo que su partido denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Andrés Manuel López Obrador; a su hijo Andrés Manuel López Beltrán; a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, así como a gobernadores y otros militantes de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En el paquete de denuncias incluyó a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Campeche, Layda Sansores, así como a Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, así como a Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, también por actos de corrupción y omisiones en materia de seguridad pública.

En conferencia de prensa, el también senador por Campeche señaló que México enfrenta “la peor crisis de seguridad en su historia”, con más de 220 mil homicidios y 125 mil personas desaparecidas, lo cual refleja una brutal violencia. A todas luces hay un control prácticamente absoluto por parte del crimen organizado”.

TE RECOMENDAMOS: Vinculado a proceso penal Detienen a sucesor de Bermúdez por violación

“Hemos presentado el día de hoy una denuncia formalmente en la FGR. Las denuncias tienen el señalamiento contundente de estos personajes vinculados, señalados de los presuntos nexos con el crimen organizado”, subrayó.

Agregó que las denuncias son para que “se investiguen, se esclarezcan estos hechos”, y destacó que fue incluido el expresidente López Obrador, “por los señalamientos que hay aquí y a nivel internacional de la protección y los presuntos vínculos del crimen organizado”.

Entre los denunciados se encuentra Andrés Andy López Beltrán, hijo del expresidente, por presuntamente encabezar una red dedicada al llamado “huachicol fiscal” y por, supuestamente, participar en negocios ilegales relacionados con la venta de combustible hacia Estados Unidos.

De igual forma, aparece Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara alta y exsecretario de Gobernación, a quien acusó de mantener una relación de más de 30 años con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora.

Moreno dijo contar con documentos, actas constitutivas y contratos que vinculan a López Hernández con empresas relacionadas con Bermúdez Requena y su familia, quienes habrían participado en operaciones ilícitas como contrabando de combustible, cobro de piso y presuntos negocios ligados al Tren Maya.

“Adán Augusto denigra al Senado de la República”, señaló, tras lo cual informó haber solicitado formalmente su renuncia como coordinador parlamentario de Morena y su separación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por considerar que su permanencia daña la credibilidad de la institución legislativa.

La denuncia señala también que informes de inteligencia militar revelaron que el grupo delictivo de La Barredora habría planeado suministrar más de 200 mil litros de diésel al Tren Maya, utilizando empresas y funcionarios relacionados con Bermúdez Requena, incluido un sobrino suyo que laboró en Fonatur.

Agregó que “se observa un patrón de encubrimiento en todos los lugares donde gobierna Morena”, tras enlistar a los mandatarios guindas “acusados de proteger o colaborar con grupos criminales en sus estados”.

…Y 4T prevé reactivar el desafuero contra Moreno





› Por Ulises Soriano

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados convocó a una reunión este viernes 1 de agosto, a las 12:00 horas, en la que podría reactivarse una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, por presunto peculado durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, la sesión fue convocada por el presidente de la instancia, Hugo Eric Flores, de Morena, sin que se mencione de manera explícita el caso de Alito.

A Moreno Cárdenas se le acusa por un probable desvío de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019.

Al referirse al intento de desafuero en su contra, Moreno Cárdenas aseguró en conferencia: “No habrá desafuero. Ya se ordenó archivar y concluir con indicaciones directas al presidente de la Comisión y de la Sección Instructora. No tienen nada.

83 mdp habría desviado Alito, según la Fiscalía de Campeche

“Presentaron un catálogo de verdaderamente tonterías, mentiras, para tratar de amedrentar. No tengo nada que ocultar. No tengo nada que esconder. No tienen nada. No hay nada. Y les volveré a ganar”, agregó.

El priista insistió que es una “cortina de humo y cuento chino”, y dijo no tener miedo del Gobierno, y agregó: “Es un tema intrascendente para un servidor, está concluido, si ellos quieren hacer su show, que se engañen. No pueden engañar al pueblo de México, le ordenaron que esto es un asunto concluido y archivado”.

Concluyó: “Aquí el PRI está firme, enfrentando con valentía, con carácter y con determinación. Lo que quiere este Fobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar. Son unos cínicos, son unos corruptos, y por eso los hemos denunciado con todos los elementos que hay a nuestro alcance para que se hagan las investigaciones”.

Cabe recordar que Moreno Cárdenas promovió un amparo contra cualquier acción judicial derivada de la primera solicitud, incluida la orden de cateo ejecutada el 2 de junio de 2022 en ocho de sus propiedades.