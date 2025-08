De esto no hablará Layda

Nos adelantan que hoy, cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presente su Cuarto Informe, no hablará de Susan Saravia, quien fue víctima de una violación tumultuaria por parte de tres jóvenes ligados a Morena y con familiares en el Gobierno y en la Fiscalía estatal. La mandataria no explicará por qué se niega a recibir a la muchacha y a su madre, quienes sólo desean pedirle que no haya impunidad. Layda, nos aseguran, tampoco hablará de la persecución de su Gobierno en contra del periódico Tribuna de Campeche, al que una jueza ordenó entregar los datos de su comunity manager, para revisar los contenidos antes de que sean publicados. Esta censura explícita, sin lugar a interpretaciones, se da precisamente en la víspera de su informe, como para que el evento no se vea manchado ni con el pétalo de una crítica. Son tantos los temas de los que doña Layda no hablará, nos dicen, que resulta totalmente irrelevante lo que sí dirá. Uf.

