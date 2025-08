Monreal apoya reforma electoral del Ejecutivo

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, respaldó la intención de la Presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar una reforma electoral, aunque planteó que el proceso debe ser plural, técnico y consensuado.

Explicó que, si bien apoya los ejes propuestos por la mandataria —reducción de presupuesto, ajuste en la vía plurinominal o en la búsqueda de nuevas fórmulas y las facultades y funciones de los órganos—, la discusión deberá construirse entre todos los partidos representados en el Congreso.

“Yo voy a respaldar la propuesta de la Presidenta (...) pero estoy convencido de que deben participar todos los partidos políticos representados en las cámaras. Que sea un debate democrático, técnico, y que logremos pluralidad y consenso; ojalá y sea unánime para construir esa reforma”, señaló.

Monreal recordó que, históricamente, las reformas electorales han sido exigencia de la oposición y no de los partidos en el poder, por lo que consideró inédito y valioso que esta vez la iniciativa emane del Ejecutivo.

Por otra parte, el diputado Monreal Ávila recordó que, para la eliminación del desafuero, hay varias propuestas de diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios.

Anunció que, para el periodo ordinario, se prevé retomarlo. “Yo no tengo inconveniente, he sido muchos años legislador, cuatro veces diputado federal, tres veces senador, y nunca he necesitado una credencial, nunca he necesitado el fuero para ampararme en algún acto, pero nunca he acudido a un juez o a un ministerio público a alegar inmunidad procesal”, dijo.