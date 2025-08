Gil se intensifica a huracán categoría 1 sin representar peligro para México

El huracán Gil alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson la noche del jueves, sin representar riesgo alguno para el territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el más reciente comunicado, emitido a las 21:00 horas (tiempo local), el centro del fenómeno se localizaba a 1,740 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 31 km/h.

“El sistema no genera efectos en el país y debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México”, detalló el SMN, por lo que no se emiten recomendaciones para la población ni se prevé impacto alguno en términos de lluvias o vientos.

Según el pronóstico, Gil mantendrá su categoría 1 durante las próximas horas, pero comenzará a debilitarse gradualmente hasta convertirse en baja presión el próximo lunes 5 de agosto. Para entonces, se ubicará a más de 3,100 kilómetros al oeste-suroeste de Ensenada, Baja California.

Prevén que Gil se debilite a lo largo del día. ı Foto: SMN

El huracán ha sido monitoreado desde el pasado 31 de julio, cuando se localizaba como tormenta tropical a más de 1,200 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Desde entonces, ha seguido una trayectoria constante mar adentro, alejándose progresivamente de las costas nacionales.

El SMN continuará emitiendo reportes conforme evolucione el sistema, aunque, por ahora, se mantiene como un ciclón sin impacto en territorio mexicano.

