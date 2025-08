Cuevas es… Cuevas

Muchos pensaban que ya habíamos perdido a Sandra Cuevas, pues hacía tiempo que no salía con alguna puntada. Pero ayer, la exalcaldesa de Cuauhtémoc anunció con bombo y platillo que buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y sí, es muy respetable su aspiración, tiene a salvo sus derechos políticos, pero… no tiene partido. La organización México Nuevo, Paz y Futuro no está entre las siete a las que, el pasado 30 de marzo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México les dio su aval para que busquen transformarse en partidos. Bueno, la agrupación encabezada por Ulises Ruiz ni siquiera está entre las que pidieron ese aval. A Cuevas le queda la opción de postularse por la vía independiente, pero para ello no necesita ni membrete ni asambleas. Con la salvedad de que, en caso de que lograra su registro como candidata sin partido, sería fácilmente denunciada por actos anticipados de campaña, por la conferencia-destape de ayer. Uf.

