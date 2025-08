La reforma que viene

Nos recomiendan no perder de vista ni un detalle de la reforma electoral que se empezó a cocinar con la salida abrupta de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque aún no se conocen los detalles, es claro que estarán a revisión los plurinominales y el financiamiento público a los partidos. La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de encuestas, para que no sólo los especialistas o políticos, sino también la sociedad, participe en la discusión. La oposición ya dio las principales muestras de renuencia ante lo inevitable. Es natural. Pero, dicen los que saben, lo que en realidad debe preocupar a las cúpulas de Morena es la resistencia de sus aliados. Durante años, las bancadas del PVEM y del PT en el Congreso se han nutrido fundamentalmente de pluris y de los flujos de financiamiento público, así que, nos dicen, sus dirigentes no aceptarán tan fácilmente perder dinero y espacios de poder. Pendientes.

