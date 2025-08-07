Luisa Alcalde hace llamado a líderes de Morena para ‘poner ejemplo’ y dejar lujos

Luego de la polémica en la que se vio envuelto el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa la diputada petista Diana Karina Barreras, por el uso de ropa relojes, alhajas y costosas marcas la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un llamado a los líderes del guinda para “poner el ejemplo” y dejar lujos.

En rueda de prensa desde Morelos, Alcalde, advirtió que, aunque tengan recursos para hacer ese tipo de compras, por el bien del movimiento, deben evitar lujos porque pertenecen a un partido que emanado desde el pueblo.

“Sí es importante, sobre todo por el ambiente que se genera y la campaña que se quiere generar, desde la oposición es ese que nosotros somos iguales, y debemos, más bien reforzar la idea de que, aunque nuestros dirigentes tengan los recursos para ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, dijo.

Asimismo, la lideresa dejo claro que el viaje del Secretario de Organización, Andrés López Beltrán, a Japón no afectado la imagen del partido ya que en todo momento se han aclarado este tipo de situaciones, aunque siguen surgiendo nuevas, desde discursos que están “cargados de mentiras”, advirtió.

▶️#VIDEO | Respecto a los señalamientos que han recibido líderes de Morena, por viajes y gastos onerosos, la dirigente del guinda dijo que es una campaña que la derecha quiere implementar y es "Para debilitar a nuestro Movimiento y este es un Movimiento de la gente y para la… pic.twitter.com/WiSl9zFq1R — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 7, 2025

Alcalde dijo que la gente es quien tiene claridad en que “somos muy distintos (a la Oposición) y aquí hay un proyecto para la gente y tenemos una Presidenta con una autoridad moral y un liderazgo que por muchas campañas de desprestigio que intenten hacer, pues no van a debilitar el proyecto.”

Respecto al caso de la diputada sonorense de PT, Diana Karina Barreras y su esposo morenista, quien fungió como presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados Sergio Gutiérrez Luna, la lideresa dijo que el llamado es para todo líder de Morena, para evitar que ciertas situaciones personales se usen en contra del movimiento.

Alcalde dijo que, con este tipo de discursos, la oposición “quiere generar una división y generar la percepción de que somos iguales. Pero nada más alejado de eso, ellos se dedicaron durante años a saquear este país y a traicionar al pueblo de México, nosotros nunca. Este proyecto se creó con el liderazgo del expresidente para transformar y tenemos el enorme orgullo de ya haber gobernado durante todo su sexenio y durante el inicio de este año de la presidenta y contar con la confianza de la gente por qué porque están sintiendo el cambio allá abajo, porque puede haber ruido allá arriba, pero allá abajo se ha incrementado el salario como nunca”, concluyó.

🔴 #EnVivo | Conferencia de prensa del CEN de Morena desde Morelos. Jueves 7 de agosto.https://t.co/VhDq8haUso — Morena (@PartidoMorenaMx) August 7, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT