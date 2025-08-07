México, 1.er país en asegurar a trabajadores de apps

En poco más de un mes de iniciada la prueba piloto, más de 1.2 millones de personas que trabajan en plataformas digitales, como repartidores y conductores, han sido aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que este cambio hecho a partir de la reforma que envió dentro de su primer mes de gobierno, representa un plan único en el mundo, al asegurar que en ningún otro país se ha buscado garantizar la seguridad social para quienes se emplean de esta forma.

“Es, quizá, una de las reformas más importantes, no solamente en México, sino en el mundo, porque lo que hicimos en México no hay en ningún otro país del mundo, es algo histórico. Van a ver la gráfica de empleo del IMSS relacionado con aplicaciones telefónicas. Es parte del proceso de la Cuarta Transformación, de formalizar aquellos trabajos que no son reconocidos como tales”, declaró.

La mandataria criticó las acusaciones hechas por los opositores a su gobierno sobre haber continuado con políticas “clientelares”, pues mencionó que fueron los gobiernos anteriores los que buscaron convertir en “privilegios, mercancías y negocios privados” los derechos de la población, de lo cual usó como ejemplo la corrupción que se ha registrado en entes como el Infonavit.

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Quiahuitl Chávez Domínguez, detalló que una vez puesta en marcha la prueba piloto en julio —y que durará seis meses— se inscribieron un millón 291 mil 365 puestos de trabajo asociados a las plataformas digitales, de los cuales, un millón 46 mil 237 corresponden a registros únicos.

Subrayó que con esto todos los trabajadores quedan protegidos contra accidentes durante sus jornadas laborales, lo cual incluye obtener una incapacidad; para quienes tengan ingresos iguales o mayores al salario mínimo, también contarán con acceso completo a la seguridad social: atención médica, incapacidades, ahorro, guardería, pensión y ahorro para vivienda con el Infonavit.

El director del IMSS, Zoé Robledo, subrayó que con estas nuevas y otras inscripciones se alcanzó un nuevo récord en el registro de trabajadores que ahora ya se encuentra en 23 millones 591 mil 691.

Destacó que esto representa un crecimiento de 6.1 por ciento en los últimos doce meses.

“Es importante señalar que esta modalidad de empleo, que ha crecido a lo largo de todo el mundo, en México se asumió de una manera diferente: como un empleo formal con todas las características de un trabajo vinculado al régimen obligatorio del Seguro Social. Y también es importante señalar que no han pasado ni 300 días, desde ese 16 de octubre, que aquí mismo la Presidenta firmó la iniciativa de ley. Iniciativa que se mandó al Poder Legislativo, fue aprobada y después, publicada el 24 de diciembre. Y conforme a la propia reforma de ley, publicamos el 24 de junio las reglas de operación, y el piloto inició el 1.o de julio”, dijo.