No ven necesario tratado exclusivo con Canadá

En el marco de las imposiciones arancelarias de parte de Estados Unidos (EU) y la próxima revisión del T-MEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que sea necesario firmar un tratado comercial específico con su otro socio: Canadá.

Señaló que los trabajos que se realizan están enfocados en fortalecer la relación de ambas naciones, como se han comenzado con otros países del mundo.

“No. Hay acuerdos bilaterales, pero tenemos el T-MEC, también formamos parte de otro tratado donde está Canadá también. Entonces, no hace falta, es decir, está el marco para poder fortalecer la relación México-Canadá, como lo estamos haciendo con otros países también”, dijo.

Sobre la reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, comentó que se trató de alistar la próxima visita del primer ministro canadiense Mark Carney a México, aunque no se definió una fecha.

El Tip: La revisión del T-MEC está programada para comenzar en el segundo semestre de 2025 y concluir en julio de 2026.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo del acercamiento es continuar la atracción de inversiones de empresas canadienses a nuestro país.

Durante el diálogo dijo también haberles expuesto el impacto que generan las mineras de su país en territorio mexicano y la necesidad de que en ese contexto se apeguen a las normas que se han establecido, como lo es cumplir con las manifestaciones de impacto ambiental y la resolución de lo que derive de sus trabajos.

“Hablamos también de las mineras y todas las afectaciones que han tenido en México, y la necesidad de que cumplan con la Manifestación de Impacto Ambiental y su resolución. Pero la inversión, ampliar el comercio directo, y otros temas, incluidos los educativos”, agregó.

Entre las visitas también destacó la de los directivos de Walmart, en la que aseguró que se descartó la salida de inversiones: “Los de Walmart van a seguir invirtiendo en el país. Y otras colaboraciones que tenemos. Por ejemplo, Altan tiene un acuerdo con Walmart, donde el Estado mexicano tiene mayoría”.

La mandataria recibió este miércoles al director ejecutivo y cofundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzman; la firma le anunció que ampliará las inversiones en México.