Se desconoce si EU logró acuerdo con capos: CSP

El Gobierno de México desconoce si Estados Unidos llegó a un acuerdo con los tres narcotraficantes a los que se decidió no aplicar la pena de muerte, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además señaló que, al extraditar a criminales al país vecino, nuestro país siempre ha solicitado reciprocidad en el procesamiento que se les dé y destacó que aquí no se implementa ni se está de acuerdo con la aplicación de tal sanción.

El gobierno de EU notificó el martes pasado que no buscará la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y contra Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, exlíder del Cártel de Juárez.

La mandataria remarcó que dicha resolución fue decisión exclusiva del gobierno de aquel país, en la que su administración no tuvo intervención alguna.

El Dato: El Gobierno de Trump se ha pronunciado en diversas ocasiones a favor de la pena de muerte. En marzo, la fiscal general, Pam Bondi, aseguró que se buscaría este castigo.

Además, enfatizó que México siempre ha estado en contra de la pena de muerte, negando que se trate de alguna solicitud en respaldo del delincuente extraditado, pues subrayó que tal oposición a ese castigo forma parte de la política mexicana, por lo que no se trata de una decisión particular.

“Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito. No es algo con lo que coincidimos, es parte de la política mexicana. El Tratado de Extradición establece reciprocidad; es decir, que no puede haber pena de muerte. Lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente”, enfatizó.

Sobre el antecedente de que el gobierno estadounidense ya ha llegado a acuerdos con otros criminales mexicanos que han sido extraditados, la Presidenta dijo desconocer si esto aplicó en el caso de estos tres narcotraficantes. Pese a ello, sostuvo que se continuarán tomando las acciones que sean necesarias siempre y cuando sean benéficas para el país.

La sentencia de hasta nueve años de prisión que un tribunal en Estados Unidos dictó contra seis traficantes de armas que iban a parar a manos de cárteles en México es muestra de que aquel país atiende las peticiones que se le han hecho desde este lado de la frontera, afirmó la Presidenta.

Aseguró que se mantendrá la exigencia de que aquel país actúe en el marco de las responsabilidades a su cargo, las cuales ya habían sido planteadas como parte de los acuerdos que se han trabajado para atender problemas en común.

“Sí, por supuesto (muestra atención a las exigencias). Nosotros vamos a seguir insistiendo en que sea todavía más. Pero es un buen indicador el que se haya detenido a personas por tráfico de armas…

“En las conversaciones telefónicas o con los representantes del gobierno de Estados Unidos o con el embajador, siempre planteamos que, así como nosotros trabajamos para evitar que la droga llegue a EU, pues de la misma manera queremos que ellos actúen para evitar que haya tráfico ilegal de armas. Esta detención habla de que están poniendo atención en eso”, dijo.

En cuanto a los operativos migratorios que mantiene aquel país, Sheinbaum Pardo mantuvo su rechazo a las medidas con las que se ha capturado a los connacionales, debido a los reportes en donde personas que ocultan su identidad cometen los arrestos y ello impide que se les identifique. Asimismo, destacó que ya han comenzado a llegar los nuevos cónsules y se espera que en los próximos días se envíe el informe sobre el fortalecimiento de las acciones de atención migratoria.