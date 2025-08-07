Té fantasma en el Senado

En medio de gritos y manotazos y con un té fantasma para los nervios como testigo, en plena sesión de la Comisión Permanente empezó a correr la versión de que el oficialismo en San Lázaro está dispuesto a ceder la Presidencia de la Mesa Directiva para el próximo año a la oposición. Entre las curules empezó a sonar el nombre de la panista Kenia López Rabadán, conocida por su verbo afilado y confrontativo y quien fuera pieza clave en la campaña de la ahora excandidata presidencial aliancista Xóchitl Gálvez. A los observadores no se les escapa el dato de que en las últimas semanas Kenia ha mantenido un perfil discreto, algo que muchos consideran una estrategia para vender una imagen de moderación y tolerancia, atributos que se requieren para encabezar, de manera institucional, los trabajos en San Lázaro. Es algo que, nos hacen ver, no siempre demostraron los morenistas que actualmente están al frente de las dos cámaras del Congreso. Pendientes.

