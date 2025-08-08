Gobernación publica convocatoria para designar a titular de Comisión Nacional de Búsqueda

En la imagen de archivo, el aspecto de una búsqueda de desaparecidos en una zona desértica

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó este viernes en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), tras la renuncia de Teresa Reyes Sahagún.

De acuerdo con las bases, la próxima persona titular de la CNB tendrá que ser ciudadano o ciudadana mexicana; no haber sido condenado por delitodoloso ni inhabilitado como servidor público; contar con título profesional; no haber ocupado dirigencia nacional o estatal de un partido político en los últimos dos años, y tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

A partir del miércoles, se abrirá el registro electrónico de aspirantes en el micrositio oficial https://basescnb.segob.gob.mx/ y estará abierto hasta el 19 de agosto.

Las bases establecen que las personas interesadas deberán adjuntar a través de la página de internet los motivos por los cuales aspira a ser titular de la Comisión y su plan de trabajo, el cual puede ser presentado mediante un escrito libre o un video que estará dirigido a la Secretaria de Gobernación.

El escrito libre deberá contar con una extensión máxima de 15 cuartillas, letra tipo Arial, tamaño 145 y 1.5 de interlineado, o el video presentarse en formato .mp4 no mayor a 30 megabytes.

La falta de alguno de los requisitos referidos, su presentación fuera de tiempo o en forma distinta a la exigida en las bases, será motivo para tener como no presentada la candidatura.

Dichos documentos deberán ser anexados en formato PDF escaneados de su versión original y tener un tamaño máximo de 2 megabytes por archivo.

Una vez terminado el plazo para registrar postulaciones, la Secretaría de Gobernación evaluará dentro de los cinco días hábiles siguientes, los requisitos formales establecidos, y en el sexto día hábil posterior a dicho plazo, se publicará en el micrositio el listado de las personas candidatas registradas, para posteriormente ser llamadas a entrevista.

Se prevé que, aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob presente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la propuesta de designación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR