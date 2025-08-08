Incautan en Chiapas 900 kilos de metanfetamina

En diferentes acciones, elementos del Gabinete de Seguridad y fuerzas locales dieron fuertes golpes a la delincuencia organizada, al desmantelar laboratorios clandestinos y decomisar casi una tonelada de metanfetamina en Chiapas y Sinaloa; mientras que en Baja California fue detenido un operador clave en el tráfico de fentanilo.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que en un operativo realizado por fuerzas federales en Palenque, Chiapas, aseguró un narcolaboratorio donde fueron asegurados 900 kilogramos de metanfetamina.

El Dato: Cabo 13 está vinculado directamente con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y está involucrado en el tráfico de personas y de drogas a Estados Unidos.

En una diligencia en el predio también se encontraron precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, así como un arma de fuego y dos vehículos.

TE RECOMENDAMOS: Advierten ONG discurso artificial contra mexicanos Son estadounidenses ocho de cada 10 presos en ese país por tráfico de fentanilo

Mientras que en la localidad Vinoramas, en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron un reactor de síntesis orgánica y diversos químicos utilizados para su elaboración. De acuerdo con las autoridades la afectación económica a la delincuencia organizada es de 413 millones de pesos.

En la misma localidad, elementos del Ejercito localizaron un área de concentración de material diverso, donde aseguraron 750 litros de sustancias químicas, que causaron una afectación económica a la delincuencia organizada por 15 millones de pesos.

En tanto, en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales llevado a cabo en dos inmuebles de Tijuana, Baja California, fueron detenidos cinco presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, incluido Alfonso Villa Briones, alias Cabo13, operador clave en tráfico de fentanilo y objetivo prioritario de las autoridades en la entidad, al ser señalado como uno de los principales generadores de violencia.

El detenido Alfonso Villa, ayer ı Foto: Especial

Un primer cateo tuvo lugar en la colonia Hacienda los Laureles, donde además del sospechoso, fue detenida Lizeth Ramírez Flores, y se aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa de droga.

De manera simultánea, en la colonia Las Américas, fueron detenidos Juan David Ramírez Saldaña, Arturo Isaí Delgadillo Escutia, alias El Chila, y Rosa María García Flores. En el lugar se encontraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

Liberan a sobrina deL Z-40

Por Tania Gómez

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, La Mojón, sobrina de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42, respectivamente, líderes de Los Zetas, y considerada lideresa del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, fue liberada por orden de una jueza de control de Tamaulipas.

La jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas fue quien emitió la resolución en favor de la mujer, quien enfrentaba acusaciones de asociación delictuosa contra servidores públicos y homicidio calificado.

La acusada estaba internada en el Cefereso 16, en Morelos, en donde fue señalada de agredir y asesinar a cinco custodios y personal de seguridad de dicho penal el 10 de mayo del 2019.

Monsiváis Treviño fue detenida en enero del 2018, en Nuevo Laredo, por su responsabilidad en el homicidio de Ricardo Martínez Chávez, quien fuera coordinador regional de la Procuraduría de Tamaulipas, así como de dos de sus escoltas y dos funcionarios de la dependencia.