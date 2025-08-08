Redadas en Hermosillo

La detención del exjefe de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, y de cinco elementos de la corporación, confirma que en mayo pasado se realizaron redadas de personas de escasos recursos para sacarlas de la ciudad. Las detenciones ilegales y su desplazamiento forzado hacia Navojoa se hizo en vísperas de la celebración de un aniversario más de la fundación de Hermosillo. ¿Acaso las autoridades pensaron que los pobres “afeaban” la ciudad y por eso había que llevarlos a otra parte? ¿El jefe policiaco ahora detenido decidió hacer eso por su cuenta? Llama la atención que, cuando surgió el escándalo, el pasado 26 de mayo, el alcalde panista, Antonio Aztiazarán, trató de justificar las detenciones, al aludir al programa Regreso a casa, del cual no se tiene registro. Muchos se preguntan si no tiene algo que decir el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a quien se le ve en mucha sintonía con el alcalde de la capital. Veremos.