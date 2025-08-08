Sheinbaum inaugura primera etapa del Hospital Regional ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arrancó con su gira de fin de semana este viernes en el estado de Jalisco con la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco con capacidad de atender a derechohabientes de cinco estados del occidente del país.

Durante la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Tlajomulco, Jalisco, la Presidenta pidió a las y los asistentes mantener el respeto hacia el gobernador de la entidad, Pablo Lemus.

En tanto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció el trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a favor de la entidad.

“Este estado te respeta, te admira y va seguir de la mano trabajando de la mano, Presidenta, contigo”, destacó.

Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco beneficiará a 5 estados

En la calle de Cerro de Patomo, en la colonia del Valle, en el municipio de Tlajomulco, uno de los de mayor crecimiento de la Zona Metropolitana en los últimos diez años y con cerca de 800 mil habitantes, pero a la vez más de 77 mil viviendas abandonadas por falta de servicios, Sheinbaum, dijo que este hospital beneficiaría a 5 estados.

Los cinco Estados que atenderá el hospital al occidente del país son Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas y por supuesto Jalisco. Contará con más de 540 camas, 250 de ellas censables.

De acuerdo con datos oficiales, la unidad beneficiará a más de 2.5 millones de derechohabientes no solo de Jalisco, sino también de estados vecinos como Michoacán, Nayarit, Colima y Zacatecas, ayudando a descongestionar la demanda en otros hospitales del ISSSTE.

La apertura de este espacio también ha impulsado mejoras urbanas en Tlajomulco. El gobierno municipal invirtió 13.6 millones de pesos en obras complementarias en vialidades como Cerro del Patomo y Jacaranda, mientras que el Gobierno del Estado aportó 30.6 millones. Además, se realizaron trabajos hidráulicos y pluviales con una inversión adicional de 5.3 millones de pesos.

Con esta inauguración, Tlajomulco no solo refuerza su infraestructura en salud, sino que se posiciona como un punto estratégico para la atención médica de alta especialidad en el occidente del país.

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, destacó, previo a la llegada de la mandataria la importancia de este hospital: “Es de la máxima relevancia. El ISSSTE va a apoyar a los trabajadores de gobierno de todo el occidente de nuestro país. La verdad es que va a beneficiar a muchas personas, no solo de Jalisco y de nuestra ciudad, sino de diferentes estados y bueno, eso va a traer consigo no solo eso, también derramaeconómica y va a traer una serie de efecto colateral positivo para nuestro municipio”.

Durante el evento se observó un auditorio polarizado hacia el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, lo que llevó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a solicitar “respeto para todos” la tarde de este viernes en Tlajomulco de Zúñiga, situación que atendieron los presentes.

