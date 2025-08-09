Inauguran Hospital Regional en Tlajomulco

La Presidenta Claudia Sheinbaum arrancó su gira de fin de semana este viernes en el estado de Jalisco, con la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, en Tlajomulco, el cual tendrá capacidad para atender a derechohabientes de cinco estados del occidente del país.

La mandataria recordó que del 1 de octubre de 2024 a principios de 2027, serán 51 los nuevos hospitales públicos inaugurados durante su administración, del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS Bienestar, por lo cual destacó el alcance que tendrá el nuevo nosocomio.

El Dato: la jefa del Ejecutivo recordó que hay obras adicionales para Jalisco, entre las que destacó las líneas de tren de pasajeros en la ruta México-Guadalajara

Y, tras regañar a algunos de los asistentes que se dieron cita en la inauguración del hospital, por abuchear al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, Sheinbaum Pardo se comprometió a mejorar el abasto de medicamentos porque la salud, dijo, no es un lujo ni un privilegio.

“Si, por ejemplo, (alguien) tiene hipertensión, tiene la presión alta y requiere un medicamento ya de manera permanente, pues ya vamos a empezar con las Farmacias del Bienestar, para que en las Farmacias del Bienestar puedan ir por su medicamento de manera gratuita”, expresó.

También se refirió al programa Salud Casa por Casa, al señalar: “Digo yo, son 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que están visitando casa por casa a todos los adultos mayores. Yo estoy segura que es el programa de prevención de la salud más ambicioso de cualquier país del mundo”.

En la inauguración, la mandataria mencionó que el hospital de Tlajomulco de Zúñiga va a beneficiar a derechohabientes de esta entidad y de ocho estados aledaños como Nayarit, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. De acuerdo con datos oficiales, la unidad médica atenderá a más de 2.5 millones de pacientes de las entidades federativas antes mencionadas, lo que ayudará a descongestionar la demanda en otros hospitales del ISSSTE.

Durante el evento se destacó que la apertura de este espacio también ha impulsado mejoras urbanas en Tlajomulco, da tal forma que el Gobierno municipal invirtió 13.6 millones de pesos en obras complementarias en vialidades como Cerro del Patomo y Jacaranda, mientras que el Gobierno del estado aportó 30.6 millones de pesos para el mejoramiento urbano. Además, se realizaron trabajos hidráulicos y pluviales con una inversión adicional de 5.3 millones de pesos. Se destacó que con la inauguración de la primera etapa del hospital, el municipio de Tlajomulco no sólo reforzó su infraestructura en salud, sino que se posicionó como un punto estratégico para la atención médica de alta especialidad en el occidente del país.

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, resaltó, previo a la llegada de la mandataria, la importancia de este nuevo hospital. “Es de la máxima relevancia (el nosocomio). El ISSSTE va a apoyar a los trabajadores de gobierno de todo el occidente de nuestro país. La verdad es que va a beneficiar a muchas personas, no sólo de Jalisco y de nuestra ciudad, sino de diferentes estados y, bueno, eso va a traer consigo no slo eso, también derrama económica, y va a traer un efecto colateral positivo para nuestro municipio”, señaló.