Mónica Soto asume la presidencia de magistradas electorales de las Américas

Mónica Soto tomó posesión de la presidencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas

Al asumir la presidencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, advirtió que la historia presenta nuevos retos como el aumento de la violencia política hacia las mujeres, la resistencia al avance paritario y los retrocesos democráticos.

En su mensaje ante 49 integrantes de la AMEA de 14 países de América Latina, dijo que ante tales desafíos este organismo regional necesita más que nunca el compromiso activo y decidido de cada uno de sus miembros, ya que implica levantar la voz cuando se vulneran los derechos de las mujeres, promover buenas prácticas, construir puentes e impulsar reformas.

En ese sentido, llamó a la unidad y a la sororidad de todas las integrantes de la asociación y para preparar a la generación de reemplazo que ocupará los cargos de poder, para que continúen el trabajo en favor de la paridad y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres libres de toda forma de violencia.

La presidenta de la Sala Superior del TEPJF subrayó que la igualdad no es una aspiración, ni una acción afirmativa ni una cuota, sino que es una realidad que tenemos que lograr. “La igualdad es un derecho que se defiende cada día con firmeza, con decisión y sobre todo con unidad”, dijo.

Soto Fregoso añadió que la AMEA es mucho más que una red institucional, es una comunidad de mujeres que ejercen el poder en forma resiliente y valiente, que saben abrir paso “en un mundo que durante siglos ha sido construido sin nosotras, e incluso contra nosotras. Cada una de ustedes es testimonio vivo de esa lucha”.

Mónica Soto Fregoso ı Foto: TEPJF.

Al rendir protesta para el periodo 2025-2026, destacó que su plan estratégico será consolidar a la asociación como un referente internacional en igualdad sustantiva, justicia electoral paritaria e interseccionalidad. Se buscará que la región avance de las cuotas a la paridad plena en los cargos de elección popular.

Otro objetivo de su gestión será el fomento de la unidad y sororidad entre todas las integrantes, reconociendo que la AMEA trabaja con todas y para todas, así como para mantener abiertas las puertas de la organización a todas las mujeres que quieran aportar activamente a transformar desde la visión y la justicia electorales.

Además, se promoverá la observación electoral con enfoque de género e interseccionalidad y fortalecer las redes de apoyo, acompañamiento y defensa entre las integrantes de la asociación para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género de adentro hacia afuera. El primer compromiso es fortalecernos entre nosotras para poder fortalecer a las otras, expuso.

Mónica Soto dijo que tales compromisos reflejan la visión de una AMEA unida que defiende los derechos políticos de las mujeres, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y personales, así como la construcción de una justicia y una democracia verdaderamente igualitaria, inclusiva e interseccional.

