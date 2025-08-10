Resultados del Tris de hoy 10 de agosto del 2025. Ve aquí los números ganadores

Resultados del Tris de hoy 10 de agosto del 2025.

La Lotería Nacional ya comenzó a publicar los resultados del sorteo Tris de hoy 10 de agosto del 2025. Conoce si tienes la combinación ganadora.

Los resultados de este sorteo se dan a conocer a lo largo del día y en diferentes horarios de este domingo.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Resultados del sorteo Tris de hoy 10 de agosto del 2025

En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Tris de este 10 de agosto del 2025.

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo Tris:

Tris del Mediodía: Sorteo: 34633 Resultado: PENDIENTE Multiplicador: PENDIENTE

Conoce los resultados del Tris de ayer.

Ve los resultados del Chispazo de hoy.

¿Cuáles son las oportunidades que hay para ganar hoy?

Tris Mediodía a las 13:00 horas

Tris de las Tres a las 15:00 horas

Tris Extra a las 17:00 horas

Tris de las Siete a las 19:00 horas

Tris Clásico a las 21:00 horas

Tris es el sorteo más accesible de la Lotería Nacional, donde con tan solo 1 peso podrías ganar hasta 50 mil pesos.

¿Cómo jugar este sorteo?

Tris es el sorteo de la Lotería Nacional con el que con sólo 1 peso puedes ganar hasta 50 mil pesos, debido a las modalidades que tiene el evento, como el multiplicador.

Se puede jugar seleccionando 1, 2, 3, 4 o 5 dígitos. Cada dígito de un conjunto diferente con esferas del 0 al 9.

Las urnas del Tris elegirán 5 números al azar, para formar una cifra que podrá hacerte ganar mucho dinero.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Los ganadores se obtienen de las diferentes modalidades, las cuales son conocidas como “Directas”, que a su vez tiene tres alternativas:

Directa de 3

Directa de 4

Directa de 5

Otras de las modalidades son:

Super Candados

Super Par

Par Inicial

Par Final

Combos

Para conocer todo sobre las modalidades de juego y cómo comprar tu boleto, puedes visitar la página web de la Lotería Nacional.

Cabe señalar que existen distintas aplicaciones de teléfonos inteligentes en las que puedes realizar la reserva de boletos para este sorteo, lo importante es verificar qué tipo de plataformas están validadas por la Lotería Nacional para evitar caer en una estafa.

El boleto es muy importante, debido a que es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, así que se debe mantener en un lugar seguro.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.