El fenómeno cinematográfico F1, protagonizado por Brad Pitt y dirigido por Joseph Kosinski, vuelve a encender los motores en México con su reestreno. Esta segunda vuelta llega después de convertirse en un éxito rotundo de taquilla tanto en México como a nivel internacional, y promete una experiencia visual aún más impactante gracias a sus múltiples formatos.

Reestreno F1: Fechas, boletos, salas y formatos para ver la película

La cadena Cinemex confirmó que la película F1 estará disponible a partir del jueves 8 de agosto de 2025 en varias de sus salas premium, incluyendo IMAX, Platino, Tradicional, y Market, con una amplia cobertura en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, entre otras.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial cinemex.com, en la app móvil y en taquillas físicas. Los precios varían según el formato y la ubicación, comenzando desde los $89 pesos en salas tradicionales hasta los $285 pesos en formatos como Platino IMAX.

Para quienes buscan vivir la experiencia más completa, Cinemex recomienda el formato IMAX, ideal para capturar la cinematografía de Claudio Miranda, ganador del Oscar. Las funciones estarán disponibles en inglés con subtítulos, así como dobladas al español en los formatos 4D, IMAX con Láser y Dolby Atmos.

La adrenalina es adictiva… por eso traemos de regreso para ti #F1Pelicula en los formatos 4D, IMAX con Láser y Dolby Atmos en Cinemex. 🏎️ pic.twitter.com/clx52MZTcP — Cinemex (@Cinemex) August 7, 2025

La película F1 rompe récords en taquilla

La cinta F1 se ha convertido en la película más taquillera en la carrera de Brad Pitt, superando incluso a Guerra Mundial Z. A nivel mundial, ya ha recaudado más de 545 millones de dólares, mientras que en México acumuló 19.3 millones de dólares en su primera corrida en cartelera. Esta cifra motivó su regreso, buscando conquistar a nuevos espectadores y ofrecer a los fans la posibilidad de revivir la emoción.

Filmada en colaboración con Apple Studios y con la participación de Lewis Hamilton como productor, la película se sumerge en el competitivo universo de la Fórmula 1. Con escenas filmadas en pistas reales como Silverstone y Las Vegas, F1 ha sido elogiada por su realismo visual y sonoro.

La película F1 vuelve a rugir en los cines de México con fuerza. Si aún no la viste —o quieres repetir la experiencia— el momento ideal es ahora, en la pantalla más grande posible y con toda la potencia del cine de alta gama.