Carrera por el Senado

Y quien se ha sumado formalmente a la lista de senadoras que han expresado su intención de buscar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta es la morenista Guadalupe Chavira, con lo que son ya al menos cinco los perfiles en pos de ocupar la silla que dejará vacante al final del mes Gerardo Fernández Noroña. Se va a poner buena la contienda, nos comentan, porque entre los perfiles habrá de buscarse uno muy distinto al de este último, proclive a la polémica y a la confrontación abierta. Por lo pronto, nos dicen, habrá que tener la lista abierta por si más nombres se suman a los de Chavira y Laura Itzel Castillo, a las que consideran las más fuertes, aunque antes han dejado ver su intención de ocupar el puesto Verónica Camino y Geovana Bañuelos, mientras dos legisladoras más quedarían apartadas de esa posibilidad dado que tienen intención de buscar ser candidatas a gobernadoras en sus entidades. Está claro que la posición en juego es de la 4T, la duda es si ésta irá en unidad o si la cosa se pone ruda y hay votación dividida. Atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Crece la matrícula