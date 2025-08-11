PAN acusa “nuevo acto de censura” de Layda Sansores

De izq. a der.: los periodistas Abraham Martínez, Carlos Martínez y Hubert Carrera, al emitir sus disculpas.

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) obligara a tres periodistas a ofrecer una disculpa pública a la gobernadora Layda Sansores, el PAN consideró que se trata de un nuevo acto de censura por parte de “la dictadura de Morena”, mientras la periodista Tere Vale opinó que el Poder Judicial está sometido.

Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, integrantes de La Barra Noticias, que se difunde por YouTube y Facebook, acataron la resolución del órgano de justicia electoral.

El Tip: En julio, una jueza ordenó a Tribuna de Campeche someter las publicaciones a un censor judicial, para determinar si hay o no publicaciones sobre Layda Sansores.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, dijeron uno a uno los periodistas en el video publicado en redes sociales.

Ante esa situación América Rangel, diputada panista, lamentó este nuevo caso de censura por parte del gobierno de la morenista Sansores San Román, luego de que en julio ocurrió lo mismo con el periodista del periódico Tribuna de Campeche, Jorge González Valdez.

“Ahora el Tribunal Electoral de Campeche ordenó a tres periodistas ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores por criticarla. Y adivinaron, fue con el pretexto de la ‘violencia política de género’. La dictadura avanza”, publicó en sus redes.

Por este tema, la organización Artículo 19 señaló a La Razón que están en proceso de documentar el caso, e incluso buscarán establecer contacto con los involucrados de La Barra Noticias, con el fin de tener de primera mano elementos concretos.

En su oportunidad, la periodista Tere Vale manifestó que “el Poder Judicial arrodillado. ¡Y lo que falta!”, después de que los tres comunicadores se disculparan públicamente de Layda Sansores por orden del tribunal electoral campechano.