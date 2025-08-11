Piden perdón en Campeche

Y hablando de libertad de expresión, resulta que en una segunda resolución, el Tribunal Electoral de Campeche obligó a otros tres periodistas a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora morenista del estado, Layda Sansores, al considerar que hubo violencia política de género en su modalidad digital. Layda se inconformó por las expresiones vertidas por los comunicadores Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, integrantes de “La Barra Noticias” que se difunde por las plataformas de YouTube y Facebook, a quienes a pesar de su apelación a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa, el fallo no les favoreció. La mandataria estatal, quien en su espacio El Martes del Jaguar se ha ido con todo contra periodistas, en su caso se determinó que hubo violencia política en razón de género. El caso se suma al de Jorge González Valdez, de Tribuna, quien fue obligado a no emitir ninguna expresión contra la gobernadora e incluso le pusieron un censor. ¡Qué tal!

