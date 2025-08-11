Superados por las lluvias

Vaya tormenta la que provocó ayer fuertes estragos en la Ciudad de México. Ha sido la lluvia más intensa de toda la temporada en la capital, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que ayer apuró a revelar estos datos. Las afectaciones que más han inquietado han sido las reportadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se presentaron escenas de encharcamientos mayores en salas y pistas. Aunque no son menores, nos hacen ver, las anegaciones registradas en varias colonias capitalinas y de la zona conurbada en las que los vecinos sufrirán pérdidas de enseres y muebles. Por lo pronto, de acuerdo con la dependencia que monitorea la situación de las lluvias, en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco se rebasaron los 50 milímetros. Sólo en el Zócalo en 20 minutos llovieron 84 milímetros, cuando en todo el mes de agosto en promedio llueven 152. Habrá que hacer más para poder enfrentar situaciones como la de ayer, nos aseguran.

