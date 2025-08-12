El próximo viaje de Noroña

Quien ya anda preparando un nuevo viaje es el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña. Será un tanto distinto a otros, pues espera ir nada más y nada menos que a Palestina, a invitación de este gobierno, para reunirse con autoridades y recorrer los campos de refugiados, así como abordar el tema de los niños huérfanos. Esto, luego de que desde el Gobierno se viera con buenos ojos darles asilo en México. El morenista no estableció una fecha exacta del viaje, aunque dijo que podría ser después del 1 de septiembre, cuando entregue la estafeta de la Mesa Directiva del Senado. Fernández Noroña aclaró que esta invitación se realizó desde junio pasado, pero por compromisos legislativos no ha podido ir. Así que en cuanto pueda, explicó, “la voy a atender para coadyuvar en esta iniciativa para rescatar niños huérfanos (…)”. Como se aprecia, podría estar distante de un viaje de turismo legislativo. Como sea, atentos.