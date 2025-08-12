¿La electoral en las calles?

Todo parece indicar, nos comentan, que además de los foros y consultas oficiales que se anunciaron ayer en la conferencia mañanera, como parte de una ruta crítica de cinco meses rumbo a la definición de la reforma electoral, habrá además foros paralelos. Fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, quien ayer anunció que sí participará, si lo invitan, en los espacios que abran las instancias de gobierno, pero dijo que se tendrán que organizar discusiones en sitios independientes y autónomos y anticipó incluso la posibilidad de salir a las calles a “defender a las instituciones electorales”. En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, nos comentan, dio cuenta de un dato importante relacionado con los plazos de la reforma en caso de que se vaya a aplicar en los próximos procesos electorales, pues ese plazo vence en mayo del año próximo. Con ello, el margen para que quede procesada, aprobada y publicada será de 9 meses. ¿Es mucho o poco? Pendientes.