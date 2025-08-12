Realidad alterna en Colima

Nos hacen ver que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, vive en una especie de realidad alterna. Y es que, durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz, celebró que se tuvo “un fin de semana muy productivo”. Pero quienes están al tanto de los hechos, documentaron que el periodo comprendido entre el viernes y el domingo estuvo caracterizado por una ola de violencia, que incluyó el asesinato a balazos de una mujer de 72 años de edad en la colonia Paraíso, de la capital. Horas antes, en la madrugada, se registró la quema de tres vehículos y una tienda de conveniencia en distintos puntos, también en la ciudad de Colima. Y el domingo por la noche aparecieron dos cuerpos calcinados dentro de una camioneta, en la carretera Villa de Álvarez–El Carrizal, y hubo un ataque armado en la comunidad de Tepames, con saldo de un muerto. Quedó claro, nos dicen, que doña Indira tiene un muy singular concepto de la productividad. Uf.