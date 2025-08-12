SCJN convoca sesión extraordinaria para resolver impugnaciones electorales antes del cierre de ciclo

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, convocó a una sesión extraordinaria del Pleno para el próximo 19 de agosto, con el fin de continuar abordando juicios de impugnación en contra de la elección de dos magistrados electorales a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a pesar de que este martes sería la última sesión de la actual integración.
“A pesar de que el acuerdo es que hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos lista en caso de que llegue alguna impugnación porque sería antes de a más tardar el 28 de agosto nos fuera enviada alguna impugnación, y además hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia al respecto de candidatos de sala superior del Tribunal Electoral”, señaló la ministra Piña.
A lo largo de la sesión, el Pleno desechó 136 impugnaciones contra la elección de magistraturas electorales y reconoció el trabajo de las y los ministros.
“Estamos resolviendo 140 inconformidades que llegaron hace muy poco y se hizo un esfuerzo para verlas en esta sesión. Mi más amplio reconocimiento a los integrantes de este pleno y sus equipos”, externó.
Los proyectos referentes a la prisión preventiva oficiosa, de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat, continúan enlistados.
