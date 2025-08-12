En esta fecha

SCJN convoca sesión extraordinaria para resolver impugnaciones electorales antes del cierre de ciclo

Aunque la sesión de este martes sería la última del actual periodo, se adelantó que aún podrían recibirse inconformidades

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, adelantó que habrá una sesión extraordinaria.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, adelantó que habrá una sesión extraordinaria. Foto|Cuartoscuro
Tania Gómez

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, convocó a una sesión extraordinaria del Pleno para el próximo 19 de agosto, con el fin de continuar abordando juicios de impugnación en contra de la elección de dos magistrados electorales a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a pesar de que este martes sería la última sesión de la actual integración.

“A pesar de que el acuerdo es que hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos lista en caso de que llegue alguna impugnación porque sería antes de a más tardar el 28 de agosto nos fuera enviada alguna impugnación, y además hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia al respecto de candidatos de sala superior del Tribunal Electoral”, señaló la ministra Piña.

A lo largo de la sesión, el Pleno desechó 136 impugnaciones contra la elección de magistraturas electorales y reconoció el trabajo de las y los ministros.

Estamos resolviendo 140 inconformidades que llegaron hace muy poco y se hizo un esfuerzo para verlas en esta sesión. Mi más amplio reconocimiento a los integrantes de este pleno y sus equipos”, externó.

Los proyectos referentes a la prisión preventiva oficiosa, de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat, continúan enlistados.

Información en desarrollo…

