Silencio ante el exceso

Penosísimo, nos comentan, el caso de la morenista Nathaly Chávez, suplente de la senadora Luisa Cortés, quien fue exhibida en las benditas redes pretendiendo evitar la aplicación del alcoholímetro en Oaxaca argumentando que tiene fuero. Y de plano, nos dicen, está para enmarcar y colgar en el muro de las frases más lamentables, esa suya de que “vengamos pedos o no vengamos pedos… habemos gente que tenemos fuero”. Si acaso había bebido y decidió manejar lo menos que podría haber hecho era someterse a la sanción administrativa, que en la entidad va de los mil 200 a los 3 mil 600 pesos, pero eso de ponerse a alegar con los policías para tratar de convencerlos de que tiene fuero por ser suplente, de plano no ayuda en nada a Morena en momentos en los que este partido pretende salir de otra serie de escándalos. Nos hacen ver, por cierto, que hasta anoche no se conocía pronunciamiento alguno de la dirigencia morenista local ni de la Comisión de Honestidad sobre el comportamiento de Nathaly.

