‘El Cuini’ se declara no culpable ante corte de Estados Unidos

Abigael González Valencia, uno de los 26 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, se declaró no culpable de los cargos imputados en su contra ante la Corte federal de Washington.

Su próxima audiencia será el 26 de agosto a las 9:30 de la mañana ante la jueza Beryl A. Howell.

Información en desarrollo...

LMCT