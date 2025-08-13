Tras ser extraditado

‘El Cuini’ se declara no culpable ante corte de Estados Unidos

Fue entregado a Estados unidos junto a 25 narcotraficantes por el gobierno mexicano

Abigael González Valencia, “El Cuini”,
Por:
Mariel Caballero

Abigael González Valencia, uno de los 26 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, se declaró no culpable de los cargos imputados en su contra ante la Corte federal de Washington.

Su próxima audiencia será el 26 de agosto a las 9:30 de la mañana ante la jueza Beryl A. Howell.

Información en desarrollo...

