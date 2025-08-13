EU devuelve a México manuscrito original de Hernán Cortés robado hace más de 30 años

Un documento original de 1527, firmado por el conquistador Hernán Cortés, fue recuperado y repatriado gracias a la colaboración entre el FBI y autoridades mexicanas.

El gobierno de Estados Unidos devolvió este miércoles a su contraparte mexicana un manuscrito robado, el cual estaba firmado por el conquistador español Hernán Cortés.

La embajada estadounidense informó lo anterior en su cuenta de X, tras señalar que, según las autoridades, el documento histórico fue sustraído en la década de 1980-1990.

“Hoy, el @FBI devolvió al gobierno de México un manuscrito robado firmado por el conquistador español Hernán Cortés.

TE RECOMENDAMOS: También beneficia a otros 3 estados Martí Batres anuncia inicio de obras del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Oaxaca

Today, the FBI returned a stolen manuscript signed by Spanish conquistador Hernán Cortés to the government of Mexico.



The repatriation of this priceless cultural artifact—which authorities believe was stolen in the 1980s or 1990s—was the result of close collaboration between… pic.twitter.com/OCuOIOqkUm — FBI (@FBI) August 13, 2025

“La repatriación de este valioso artefacto cultural —que las autoridades creen fue robado en la década de 1980 o 1990— fue el resultado de una estrecha colaboración entre el FBI, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el @TheJusticeDept y @GobiernoMX”, publicó.

Mientras, la agente especial del FBI, Jessica Dittmer, del equipo de delitos de arte, señaló que el documento devuelto “es una página manuscrita original firmada por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527”.

El texto, añadió, “describe el pago de pesos de oro común para los gastos de preparación del descubrimiento de las tierras de las especias, por lo que ofrece una buena perspectiva de la planificación y preparación para territorios inexplorados en aquella época”.

¿De qué trata el documento?

A su vez, el detective Rigel Zeledón, del Departamento de Policía de Nueva York, quien investigó el caso con Dittmer, resaltó que “esto no habría sido posible sin la colaboración del Distrito Sur de Nueva York, así como con la agregaduría del FBI en México, quienes actuaron como un valioso enlace entre el personal del FBI en Estados Unidos y, además, nuestros socios extranjeros”.

Según Dittmer, el documento tiene importancia histórica porque contiene un relato completo de los detalles logísticos y de planificación relacionados con el viaje de Cortés a lo que eventualmente se convertiría en el territorio de Nueva España.

“Piezas como esta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos en la historia de México, por lo que es algo que los mexicanos tienen en sus archivos para comprender mejor la historia”, afirmó.

El Archivo General de la Nación de México contabilizó originalmente el manuscrito repatriado entre una colección de documentos históricos firmados a mano por Cortés. Sin embargo, tras microfilmar la colección en octubre de 1993 como parte de un proceso de inventario, la institución descubrió que habían desaparecido 15 páginas.

En 2024, el gobierno mexicano solicitó la ayuda del Equipo de Delitos de Arte del FBI para localizar la página 28 de la colección.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FB