Exconsejeros se sienten de élite, dice Presidenta

Aunque criticó a los exconsejeros electorales por pretender presentar una propuesta de reforma exclusiva como si fueran una “élite”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que podrán participar en la discusión, pero como cualquier otro ciudadano.

Este lunes, el encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, detalló la ruta de trabajo para este proyecto legislativo, el cual incluirá una amplia consulta sobre al menos 14 temas en la materia, así como foros a lo largo del todo el país para que aquellos expertos e interesados en participar en el debate puedan hacerlo.

Respecto a las críticas y propuestas planteadas por exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al respecto, la mandataria recalcó que no se les ha prohibido su participación en el debate.

El Dato: En octubre comenzarán consultas, foros y mesas de discusión sobre reforma electoral y en enero de 2026 presentarán a la Presidenta los resultados de esos ejercicios.

“Se sienten que están por encima del pueblo de México y que debe considerarse su opinión como algo especial. Pueden participar como cualquier otra persona, ni son más ni son menos; como cualquier persona pueden tener su propuesta, de qué debe incluirse en esta reforma electoral que estamos planteando… Nadie les niega la participación, pero ¿por qué ellos van a presentar una propuesta como si fueran una élite”, dijo.

La mandataria cuestionó cuáles son las bases con las que exconsejeros del INE como Lorenzo Córdova o Luis Carlos Ugalde acusen que, en este proyecto legislativo, hay intenciones de autoritarismo.

“¿De cuándo? ¿Qué evidencia tienen de que hay autoritarismo en el gobierno? Ah, la evidencia de que se votó por los jueces ahora, que el Poder Judicial, ahora es electo o elegido por el pueblo de México; ese es su argumento de por qué ‘México es autoritario’. O sea, cuando el pueblo participa ‘hay autoritarismo’, de acuerdo con ellos”, dijo.

También tildó de hipócritas los comentarios que han hecho sobre la reforma, al recordar que, por ejemplo, Lorenzo Córdova se refirió despectivamente a la forma de hablar de un líder indígena años atrás y le reclamó por la elección de 2012 en la que, aseguró, hubo compra de votos.

“¿O cómo es posible que nunca se dieron cuenta, en efecto, de los casos que tú planteas, de la compra de votos del 2012?, ¿O cómo es posible que todos ellos no se hubieran dado cuenta del caso de Amigos de Fox, del Pemexgate?, etc. Entonces, pueden participar, nadie les niega la participación, pero ¿por qué ellos van a presentar una propuesta como si fueran una élite, la “élite de la supuesta democracia en México”? No, ellos son igual que todos los demás”, dijo.

Negó que haya censura en su contra porque han expresado las opiniones que tienen en cualquier momento y espacio.

En otro punto, la mandataria mantuvo su crítica a los elevados montos que se les asigna a los partidos políticos, incluido del que ella emanó, Morena.

“¿Qué queremos nosotros? Que haya representación del pueblo que no cueste tanto al pueblo de México las elecciones. Ni el propio Instituto Electoral ni las elecciones, no tienen por qué costar tanto. Que los partidos políticos que hoy reciben siete mil millones de pesos del presupuesto del erario, y me refiero desde Morena hasta el PRI, que es de los que menos votos tiene. Ahora, reciben recursos públicos del erario para su operación normal. No sólo para las elecciones”, dijo.

Sheinbaum mantuvo su crítica contra las candidaturas plurinominales, ya que las considera como una vía de reparto para las cúpulas de los partidos políticos.

Y ellos insisten en que debe haber consenso

› Por Tania Gómez

Exconsejeros electorales advirtieron que una eventual reforma en la materia debe ser producto del consenso de la diversidad política, tal y como han sido las ocho anteriores en la historia del país, pues de lo contrario, se estaría consolidando “un proceso de reconvertir el régimen democrático en otro autoritario”.

Quien fue el primer consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg recordó que, a través de una carta a María Marván, las reformas electorales de 1994, 1996, 2007 y 2014; fueron convenidas logrando el consenso de la diversidad política asentada en el Congreso, y consideró un antecedente que debiera ser honrado por el actual Gobierno.

14 temas en la materia electoral serán discutidos en la consulta de cara a la reforma

En el foro de Alternativa a la Reforma Electoral organizado por la plataforma Somos Mx, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que cuando se habla de las reglas del juego, se requiere que la inmensa mayoría de los actores políticos acepten las condiciones a las que tendrán que sujetarse.

En su intervención, María Marván, exconsejera presidenta del IFE, afirmó que ninguna ley, como las electorales, deben ser aprobadas sin consenso. “Nos han dicho, como haciéndonos el favor, que todo el mundo va a ser oído pero, entre oír y escuchar sabemos que hay una diferencia muy grande (...), el consenso no sólo es deseable, me atrevería a decir que es indispensable”, consideró.

Lorenzo Córdova, María Marván y Leonardo Valdés, exconsejeros del INE, ayer en el foro de Alternativa a la Reforma Electoral, organizado por SomosMx. Foto›Cuartoscuro

El expresidente del IFE, Leonardo Valdés, secundó la idea, al expresar que para que una reforma electoral sea exitosa tiene que ser producto del consenso político, del intercambio de ideas y diagnósticos para avanzar en el mejoramiento de las instituciones.

En ese sentido, llamaron a los ciudadanos a exigir que se forme ese consenso ante una eventual reforma electoral.