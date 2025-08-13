Homicidios bajan 25.3% en sexenio de Sheinbaum

Con corte a julio de 2025, se ha registrado una disminución de 25.3 por ciento en el promedio diario de homicidios en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó que el promedio diario pasó de 86.9 en septiembre a 64.9 en el mes pasado. El periodo de enero a julio de este año ha sido el del promedio más bajo para dicho periodo de cada año desde 2016, al ubicarse en 69.7.

El Dato: Rosa Icela Rodríguez destacó que, a través del Tianguis de Bienestar, se han visitado 16 municipios de Guerrero y Oaxaca, y se han atendido 35 mil 797 familias.

La mandataria federal comentó que, a pesar de esta reducción, se debe continuar con los esfuerzos que se han hecho con los cuatro ejes de seguridad.

“Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante, que es parte de esta coordinación permanente que estamos teniendo. Entonces, la estrategia funciona. Y tenemos que seguir trabajando todos los días. Claro, la oposición, los adversarios, nunca van a estar de acuerdo ni van a reconocer un resultado, nunca. Nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México”, dijo.

Por estados, 51.5 por ciento de los asesinatos se concentraron en siete entidades federativas: Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

El Tip: El secretario de Seguridad destacó que, en las últimas semanas, en el Estado de México y Nayarit fueron detenidas 35 personas dedicadas al delito de extorsión.

Al destacar que 23 entidades federativas han avanzado con disminución de homicidios, Marcela Figueroa enfatizó que, desde marzo en Guanajuato, los homicidios han ido a la baja en 60.7 por ciento como efecto de los operativos implementados.

En cuanto a los delitos de alto impacto en nuestro país, expuso que el promedio diario bajó 20.8 por ciento respecto a octubre del año pasado, al pasar de 636 a 503. Desde una vista anual, también se observa una tendencia a la baja estimada en 44.8 por ciento.

En otros puntos, también resaltó que este 2025 es el año con los menores índices de robo de vehículo y robo a transportistas con violencia. Pese a esto, el único ilícito que se mantiene con incremento es la extorsión, con un alza de 25.4 por ciento en la comparativa del periodo enero a julio de cada año desde 2019, lo cual fue atribuido al incremento de denuncias por la estrategia puesta en marcha por la Federación.

En su participación, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, expuso la continuidad de la estrategia Atención a las causas, que incluye ferias de empleo que ya han atendido a más de 16 mil personas interesadas en oportunidades laborales.

Hasta ahora, se han realizado más de cuatro mil 290 Jornadas por la Paz y se ha brindado atención a habitantes de 27 municipios prioritarios en nueve entidades federativas. Además, se han formado 264 Comités de Paz, que impulsan proyectos participativos orientados a mejorar la seguridad de las colonias. Con ello, 685 fachadas han sido pintadas en este periodo para darle vida al establecimiento de Senderos Seguros.

En cuanto al plan “Sí al desarme, sí a la paz”, suman cinco mil 87 armas de fuego recolectadas en el canje voluntario y anónimo intercambiadas en 29 entidades federativas.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que, en lo que va del sexenio, más de 29 mil 150 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto; además, expuso que en las últimas tres semanas se ha capturado a dos mil 458 personas y se han asegurado 12 toneladas de drogas.

Destacó que se han incautado 216 toneladas de droga y 14 mil 943 armas han sido aseguradas, así como el desmantelamiento de mil 262 laboratorios. Como parte del reforzamiento de seguridad, señaló que se han desplegado células especializadas que han permitido combatir la delincuencia en los estados prioritarios.

Entre ello, destacó la disminución de 35.8 por ciento en cuanto a homicidios en Baja California, donde resaltó la detención de Gerardo “N”, alias JJ, identificado como líder de una célula delictiva y uno de los principales generadores de violencia en Tijuana. También fue detenido Alfonso “N”, alias Cabo 13, vinculado con Los Mayos, considerado objetivo prioritario en la entidad. Y en otra operación fueron detenidos dos integrantes más del cártel del Pacífico, donde se les aseguraron 600 kilos de metanfetamina.

En el Estado de México, con la puesta en marcha de operativos específicos, se han conseguido importantes detenciones, como 26 integrantes de la Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación. En Tabasco, destacó la captura de objetivos prioritarios identificados como miembros y líderes de La Barredora.

En cuanto a la estrategia contra la extorsión, detalló que se han recibido más de 18 mil llamadas al 089, línea habilitada exclusivamente para atender este ilícito, de las que alrededor de 10 mil fueron extorsiones no consumadas; seis mil 276 denunciaron números de teléfono y mil 425 fueron extorsiones sí concretadas por los delincuentes.