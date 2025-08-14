¿Se atreverá a buscar una notaría?

Varias cejas se levantaron, nos comentan, al conocerse una foto que difundió en sus redes sociales Ivette Morán, esposa del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y es que la imagen muestra a doña Ivette sonriente sosteniendo una constancia de formación de aspirantes a notario emitida por el Colegio de Notarios del Estado de México a través del Instituto de Estudios Notariales. Y es que, nos aseguran quienes conocen cómo se mueve la política en Oaxaca, no faltó quien de inmediato especulara sobre si algunas cosas se estuvieran empezando a cuadrar para que la cónyuge del exmandatario y actual senador por Morena se pudiera estar viendo beneficiada en algún momento con una notaría. Sobre todo porque, nos dicen, esos espacios en no pocos lugares se reparten de manera discrecional y como premios políticos y económicos. Como sea, por el momento son especulaciones a partir de la imagen sobre la que Morán escribió: “Lo logré”.