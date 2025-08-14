Se declaran no culpables El Cuini y Chuy de cargos

Un día después de haber sido transferidos a Estados Unidos, Abigael González Valencia, alias El Cuini, y Jesús Guzmán Castro, Chuy, enfrentaron su primera audiencia en las cortes de Distrito de Columbia y de Nueva York, respectivamente, donde ambos se declararon no culpables de los delitos de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como uso de armas de fuego.

También comparecieron Kevin Gil Acosta, El 200; Martín Zazueta Pérez, Piyi, y Leobardo García Corrales, Leo, ante el juez magistrado Henry J. Ricardo, quien leyó sus cargos de tráfico de fentanilo y delitos relacionados con armas de fuego por su trabajo en el Cártel de Sinaloa.

El Tip: El Departamento de Justicia de EU reconoció que La Tuta fue “expulsado” de México y enfrentaría una pena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.

El Cuini, cuñado de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compareció ante la magistrada Moxila A. Upadhyaya, quien le notificó los cargos que le imputa la Fiscalía General de EU por narcotráfico.

Abigael González quedó en prisión preventiva por los tres delitos que le imputan las autoridades y su próxima audiencia será el próximo 26 de agosto a las 9:30 de la mañana, ante la jueza Beryl A. Howell.

Para el gobierno de EU, González Valencia es uno de los perfiles de mayor importancia del bloque de narcos que fueron trasladados, pues, como jefe de Los Cuinis lideró una red que hizo negocios millonarios con el tráfico de cocaína y metanfetamina a la Unión Americana y Europa.

55 capos han sido enviados desde México a EU

Según las investigaciones del Departamento de Justicia, El Cuini estableció un complejo esquema de lavado de dinero a través de bienes raíces y empresas que permitió al mismo tiempo financiar al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mientras tanto, Chuy Guzmán Castro, miembro de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, compareció ante el juez James R. Cho, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde declaró no ser culpable de participar en la conspiración para la distribución de cocaína a gran escala. La siguiente audiencia será el próximo 12 de septiembre.