Va distribuidor vial en Tlaxcala para detonar crecimiento regional

La gobernadora Lorena Cuéllar (c) y el titular de la SICT, Jesús Esteva (4.o de der. a izq.), ayer

Con el objetivo de detonar el crecimiento económico de la región y aprovechar para el desarrollo industrial, este miércoles se dio el banderazo de salida a la construcción del nuevo distribuidor vial Santa Ana Chiautempan, en el estado de Tlaxcala, bajo la directriz de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El avance de esta obra se da luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la entidad federativa el 22 de marzo, para fijar el compromiso a construir el distribuidor vial para mejorar el tránsito y movilidad de la región.

El Dato: El distribuidor, proyectado en un tercer nivel con dos carriles por cada sentido, garantizará la circulación continua entre los estados de Puebla y Tlaxcala.

“El nuevo distribuidor vial Santa Ana Chiautempan contribuirá a detonar el crecimiento económico, facilitando el acceso a zonas industriales, comerciales y turísticas. Esto se reflejará en mayor competitividad para las empresas y un impulso al turismo de Tlaxcala”, señaló la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

Con este proyecto se pretende que la inversión abone a mejorar la calidad de vida de las personas.

La planeación apunta que este distribuidor contará con cuatro carriles y 950 metros de longitud total, 665 metros de estructura y una inversión de 600 millones de pesos que se ejercerá entre agosto del 2025 y septiembre del próximo año.

51 mil 232 usuarios se beneficiarán de una vialidad mejor conectada

La visión es que esta nueva vialidad beneficiará a más de 70 mil habitantes, pues contribuirá a la movilidad en la intersección de la carretera federal Mex 121 Puebla-Belén y la avenida Antonio Díaz Varela, donde tendrá un tránsito diario promedio anual de 51 mil 232 vehículos.

La composición de usuarios para el distribuidor es de 90 por ciento de autos ligeros, 0.8 por ciento de vehículos colectivos y 9.2 por ciento de vehículos de carga.

Se aseguró que una vez concluida la obra permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y hacer más eficiente el flujo de transporte, por medio del cual, se desplazan al interior del territorio tlaxcalteca tanto como para quienes transitan de paso hacia otras regiones.

“Este distribuidor es una muestra clara de que la infraestructura transforma realidades. La SICT seguirá trabajando para que cada carretera, cada puente y cada vialidad sean caminos hacia un México más conectado, seguro y próspero. Hoy damos el banderazo a un proyecto que no sólo une caminos, sino que une voluntades y esperanzas”, expresó Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Entre los beneficios para la población, durante su construcción, habrá dos mil cien empleos directos e indirectos, con lo que se espera dinamizar la economía local y beneficiando a familias tlaxcaltecas.

Actualmente gran parte del tránsito circula sobre la carretera 121 Puebla-Belen con un flujo irregular, velocidades bajas y paradas frecuentes, por lo que planean construirlo en tercer nivel con dos carriles por sentido y un cruce anticipado de vehículos entre las carreteras 121 y Av. Antonio Díaz Varela, para garantizar la fluidez de la circulación entre Puebla y Apizaco.

Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, la mandataria federal se comprometió a emprender otros proyectos en beneficio de Tlaxcala, como poner en orden las concesiones de agua y regularizar los distritos de riego.