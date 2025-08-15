Fue el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien ayer destacó los logros que ha tenido al cumplir 90 días en su encargo a los que denominó “90 días de colaboración”. Lo hizo después de que en Washington el presidente Donald Trump dijera que México “hace lo que le decimos que haga”. Sin embargo, el diplomático sí destacó que ha habido cooperación mutua entre ambas naciones, con respeto a las soberanías. Incluso presentó un decálogo de logros en materia de tráfico de armas, fentanilo y cocaína; de trata de personas, así como en materia migratoria, que ha llevado a niveles récord de descenso en los cruces de indocumentados por la frontera sur de su país. Señaló que en estos 90 días al frente de la embajada de EU en México se ha trabajado de manera estrecha con la Presidenta Claudia Sheinbaum como “socios soberanos” que mantienen una “relación única”. A veces Trump nos dicen, complica el trabajo a sus propios colaboradores pero varios de ellos, como sea, terminan recurriendo al oficio.