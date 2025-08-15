Clausura en el Pedregal

Nos cuentan que el predio ubicado en Bulevar de la Luz 240, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, no deja de acumular sellos de suspensión y clausura por distintas irregularidades, de las que han dado cuenta vecinos, a quienes estas anomalías afectan. El pasado miércoles, la alcaldía a cargo de Javier López Casarín se puso las pilas y colocó algunos nuevos para cesar cualquier obra debido a las violaciones al uso de suelo. El predio que está en el Catálogo de Locaciones y Servicios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y que tiene al menos 55 años, no es la primera vez que cae en irregularidades, pues de acuerdo con la autoridad cuenta con tres procesos judiciales vigentes por faltas a la normatividad en materia urbana, ya que el uso de suelo es para casa habitación, pero opera como plaza comercial. En abril pasado, La Razón informó que en ese momento, pese a los sellos de suspensión, en el lugar se llevaban a cabo diversas actividades. Ahí el dato.