Johnson matiza y habla de “socios soberanos”

Luego de las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a que México hace lo que EU dice, el embajador de ese país, Ronald Johnson, matizó y presumió 10 logros alcanzados en los 90 días que lleva aquí, donde se ha trabajado de manera estrecha con la mandataria Claudia Sheinbaum como “socios soberanos” que mantienen una “relación única”.

Estableció que en ese periodo se ha generado un impulso positivo, profundizando la confianza y demostrado que la relación entre EU y México, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la responsabilidad compartida, nunca ha sido más sólida.

En un pronunciamiento, mencionó que en esa relación hay prioridades comunes: detener el flujo ilegal de armas, fentanilo y otras drogas; frenar la trata de personas, al tiempo que se agiliza el tránsito del comercio legal y fomenta una mayor prosperidad.

55 capos han sido enviados de México a EU

“No existe una relación más importante que la que tenemos con México: una nación con la que compartimos la relación comercial más grande de la historia y las comunidades más numerosas de ciudadanos de cada país viviendo en el extranjero. Es una relación única, que impacta la vida de nuestras naciones, comunidades y familias a diario”, señaló.

Johnson resaltó el traslado de 55 criminales de alto perfil relacionados con cárteles mexicanos a EU, disminución de muertes por fentanilo y el aumento significativo en las incautaciones del opioide en México a menos de la mitad.

Destacó el golpe a las finanzas de los cárteles mediante los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, desmantelando canales ilícitos de financiamiento, designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, además de la creación de una nueva Unidad Fronteriza en Sonora para frenar la migración ilegal y fortalecer la seguridad en esa región clave.

Destacó el reciente acuerdo histórico para resolver la crisis de aguas residuales Tijuana-San Diego, logrando playas más limpias para ambos pueblos y soluciones ambientales duraderas; colaboración con las autoridades de México, EU y Canadá, para hacer que el Mundial 2026 sea el más seguro.