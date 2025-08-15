Otra extenuada de Morena

Así que otra morenista que decidió vacacionar en el extranjero, ante sus extenuantes jornadas de trabajo, fue la diputada federal Sandra Anaya Villegas, quien presumió un video en el que se ejercita en la Muralla China. Viajera frecuente —ahora lo sabemos—, antes de ir a Beijing, la legisladora se paseó por Holanda. Fue en febrero a París y antes estuvo en Nueva York. Hay quienes tienen la esperanza de que doña Sandra aproveche algunos de sus paseos para meditar sobre la necesidad de que devuelva los terrenos que adquirió a precios irrisorios en el Lago de Tequesquitengo, cuando era cercana colaboradora de Cuauhtémoc Blanco, como se lo ha pedido la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. La compra-venta fue tan cuestionada, que el extitular del fideicomiso que administraba los lotes, Dionicio Álvarez, está prófugo de la justicia, nos comentan. Pero, por lo que se ve, la diputada federal no renunciará ni a sus propiedades ni a sus viajes suntuosos, aunque parte del costo lo asuma Morena.