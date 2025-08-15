Rutilio, en Alcatraz de Caimanes

Hay muchos mexicanos que no están de acuerdo con la existencia del centro de detención Alcatraz de Caimanes, pero resulta que entre ellos hay algunos que creen que sólo le han hecho mala fama a ese ominoso sitio. Es el caso de Rutilio Escandón, quien en un mensaje que subió ayer a las benditas redes consideró incluso que los mexicanos recluidos en ese lugar, que ayer eran 122, “están a buen resguardo”, porque “cada vez hay mejor trato” y “están mejor organizados”. No pocos levantaron la ceja, porque parece que Rutilio hizo una evaluación del centro como si fuera una obra en Chiapas y el fuera aún gobernador. “A los familiares de las mexicanas y mexicanos: no tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención, que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo”, declaró. Lo bueno es que en Miami nuestro país tiene un cónsul que defiende a… ¿qué?… ¿Es Rutilio? Uf.