Contra coyotes en Atlanta

Nos comentan que el Consulado de México en Atlanta ha recurrido a un método novedoso para desalentar el coyotaje en las citas para diversos trámites que realizan los connacionales que viven en esa y en otras ciudades sobre las que tiene jurisdicción. Se trata del “Consulado sobre Ruedas”, una suerte de oficina móvil en la que se puede realizar cualquier trámite sin cita previa y de manera gratuita. El titular de esa representación diplomática, Rafael Laveaga, presumió ayer que se cumplió la palabra de llevar ese proyecto a Nashville, la próxima semana, del 19 al 22 de agosto, en la Casa de Dios USA. Los mexicanos que habiten por el rumbo podrán sacar su pasaporte y hasta su credencial del INE, con la única condición de que tengan en regla los documentos necesarios. El coyotaje en torno a los consulados, nos dicen, es otro flagelo que azota a nuestros connacionales en Estados Unidos, aunque pocos se ocupan del tema. Ahí el dato.

