Golpe en Edomex

Algo para destacar es la detención de Dylan Samuel “N”, alias El Roto, El Gordo o El Gato, un peligroso generador de violencia perteneciente al grupo Los Malportados o Nuevo Imperio, responsable de tráfico de drogas, asesinatos, robos y extorsiones en la CDMX y en los estados de Morelos, México y Guerrero. A sus 30 años de edad, El Roto está relacionado con cinco carpetas de investigación: una por feminicidio, otra por delitos contra la salud y tres por extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada y narcomenudeo. Su aprehensión, en el municipio mexiquense de Santiago Teyahualco, fue posible gracias a una gran labor de coordinación entre elementos de la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, Policía de Investigación de la CDMX, Marina, Defensa, FGR, Guardia Nacional y corporaciones del Estado de México. Lo escurridizo de Dylan, nos dicen, ameritó un fino trabajo de inteligencia para ubicarlo y un enorme esfuerzo institucional para capturarlo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES PVEM encarece su apoyo