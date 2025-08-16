Liderazgo de Sheinbaum

Nos hacen ver que, con la gira que realizó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum por Guatemala y el sur y sureste mexicano, se consolidó el liderazgo de nuestro país en la región. La mandataria mexicana llevó la voz cantante en la reunión que sostuvo, primero con su similar de Guatemala, Bernardo Arévalo, y posteriormente con él y con el primer ministro de Belice, John Briceño. En el primer caso, se lograron acuerdos en materias como seguridad, migración e infraestructura, con especial énfasis en la extensión del Tren Maya. No menos importante es el compromiso de proteger la integridad de las personas en la frontera. Y durante el encuentro trilateral se emitió la Declaración de Kalakmul, mediante la cual se perfiló un plan para proteger 5.7 millones de hectáreas de selva maya que comparten los tres países. Este acuerdo sin precedentes permitirá preservar extensas áreas en donde habitan especies como el jaguar, el tapir y el quetzal. Ahí el dato.

