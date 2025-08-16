Monreal respalda actuar prudente de Sheinbaum

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que no se puede confundir el diálogo y la colaboración de México con Estados Unidos con la sumisión y el entreguismo.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador afirmó: “Le decimos desde la Cámara de Diputados a la Presidenta Claudia Sheinbaum que no está sola, que el movimiento que la llevó a la Presidencia está vivo y que estaremos en la disposición de respaldar y cerrar filas con ella frente a este clima que está viviendo México y que ella como jefa de Estado está enfrentando todos los días y que lo ha hecho muy bien”.

Reconoció que la Presidenta Sheinbaum respondió con mucha prudencia al decir que el gobierno que encabeza hace lo que diga el pueblo de México y lo que convenga al pueblo mexicano. Y, en este momento, señaló Ricardo Monreal, “esta es la conveniencia de México y de los Estados Unidos: que haya colaboración, cooperación y coordinación entre sus gobiernos y sus presidentes”.

El diputado Ricardo Monreal, en una conferencia de prensa. ı Foto: Cámara de Diputados

Subrayó que “la Presidenta ha sido cuidadosa, prudente, ha respondido con cabeza fría —dice ella—, pero eso le ha permitido al país estar en un proceso de búsqueda de soluciones a través del diálogo”.

Ricardo Monreal expresó su respaldo a la titular del Ejecutivo: “Le decimos desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la Presidenta Claudia Sheinbaum que no está sola, que el movimiento que la llevó a la presidencia está vivo y que estaremos en la disposición de respaldar y cerrar filas con ella frente a este clima que está viviendo México y que ella, como jefa de Estado, está enfrentando todos los días y que lo ha hecho muy bien”.

Sostuvo que, “en el Congreso de la Unión, en el Poder Legislativo, no compartimos las expresiones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace hacia México; son expresiones que se inscriben en un estilo propio del presidente”.

Destacó el comportamiento republicano y sobrio que ha tenido la Presidenta “valoro mucho su actitud, como político y como legislador, porque no se engancha y actúa con serenidad y prudencia frente a gestos que cualquier personaje, que no tenga ese temple, podría aceptar la provocación. Pero la Presidenta no sólo tiene calidad moral, tiene el respaldo popular”.