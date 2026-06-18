Morena niega nexos con mexicano identificado por autoridades de EU en investigación por ataque a la Casa Blanca

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena rechazó las versiones que buscan relacionar al partido con Abraham Hermosillo Álvarez, identificado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en la planeación de un atentado contra la Casa Blanca.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional del partido aseguró que, tras una revisión realizada por la Secretaría de Organización y la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, no existe registro alguno de esa persona como militante de Morena ni aparece en los padrones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena sostuvo que la posesión de propaganda, materiales o cualquier referencia relacionada con el movimiento no constituye prueba de afiliación, representación o actuación bajo instrucciones del partido, por lo que consideró infundados los intentos de establecer una relación entre el señalado y la organización política.

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📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



Morena rechaza que la persona señalada por planear un presunto atentado en Estados Unidos sea militante del Partido



Dicha persona no se encuentra en los registros de militantes de Morena, ni en los padrones del… pic.twitter.com/XJLWjUZNHz — Morena (@PartidoMorenaMx) June 19, 2026

Asimismo, el partido condenó cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos, y reiteró que su actuación se ha conducido por vías pacíficas, democráticas e institucionales.

La dirigencia morenista reafirmó su compromiso con la legalidad, la democracia, la paz y el respeto entre las naciones, al tiempo que llamó a privilegiar la información verificada y el apego a los hechos frente a posibles actos de desinformación o estigmatización.

Asimismo, la postura de Morena se produjo luego de que autoridades estadounidenses informaran sobre la detención de Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano señalado por presuntamente participar en la planeación de un ataque contra la Casa Blanca.

El caso generó atención debido a que, entre los objetos asegurados durante las investigaciones, se encontraron materiales relacionados con el movimiento político, situación que motivó especulaciones sobre una posible relación con el partido.

De acuerdo con información difundida por las autoridades federales de Estados Unidos, Hermosillo Álvarez fue detenido en territorio estadounidense y enfrenta acusaciones por presunta conspiración y amenazas contra instalaciones y funcionarios del gobierno de ese país.

La investigación sostiene que el sospechoso habría intercambiado mensajes y realizado acciones encaminadas a preparar un atentado, aunque el proceso judicial continúa en curso y las imputaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales.

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MSL