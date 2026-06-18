‘Muchas felicidades a nuestra Selección’: Claudia Sheinbaum, por triunfo ante Corea del Sur

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, festejó el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol 2026, por 1-0 a Corea del Sur

“Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo lleno de orgullo a todo México”, escribió en redes Sheinbaum.

Un gol de Luis Romo al minuto 50 guió al Tricolor al segundo triunfo en el Mundial, torneo en el que si al finalizar la Fase de Grupos dos o más Selecciones empatan en puntos, el primer criterio de desempate es el duelo directo.

La Presidenta había celebrado desde que la Selección Mexicana había anotado su gol, que a la postre le dio la victoria.

Un gol de Luis Romo al minuto 50 guio al Tricolor al segundo triunfo en el Mundial, torneo en el que si al finalizar la Fase de Grupos dos o más Selecciones empatan en puntos, el primer criterio de desempate es el duelo directo.

Es la cuarta vez en la historia que el Tricolor gana dos juegos seguidos en un Mundial, igualando lo hecho en México 1970, Corea-Japón 2002 y Rusia 2018.

Javier Aguirre le movió al 11 titular y una de las sorpresas fue ver a Luis Romo de inicio en lugar de Álvaro Fidalgo, un cambio que le restó circulación de balón y ritmo. A pesar de dar un partido discreto, el mediocampista de las Chivas al 50’ abrió el marcador y le dio tres puntos más que valiosos a los aztecas.

Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/Si7kvuvyqC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

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