¿Reaparecerá Andy?

Muchos se preguntan si, el domingo, cuando arranquen las asambleas mandatadas por el Consejo Nacional de Morena con la mira de conformar 71 mil 500 comités, reaparecerá públicamente Andrés Manuel López Beltrán. Lo lógico, nos dicen, sería que apareciera, pues hasta donde se sabe, es el secretario de Organización del partido guinda. Sin embargo, a Andy no se le ha visto en las giras que realiza prácticamente todos los días la presidenta del CEN, Luisa María Alcalde, precisamente para empujar ese esfuerzo de ampliar y fortalecer la estructura del partido en el poder, de cara a los comicios de 2027. Los morenistas saben que el domingo es una fecha clave para este instituto, pues marcará el inicio de una reconfiguración a nivel de cancha. Hay quienes creen que Andy se hará presente, al menos en algún comunicado, siempre y cuando ya se haya recuperado de las extenuantes jornadas de trabajo que lo obligaron, hace días, a vacacionar en Japón. Pendientes.

