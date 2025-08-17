‘Erin’ se intensifica a huracán categoría 4 “lejos de las costas mexicanas

“Erin” ha retomado fuerza este domingo y se ha fortalecido nuevamente a huracán categoría 4 sobre aguas del océano Atlántico y lejos de las costas mexicanas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 21:00 horas de este 17 de agosto, “Erin” se ubicó a mil 815 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Por su lejanía y su desplazamiento hacia el noroeste, no se sentirán los efectos del sistema, y tampoco representa riesgo para el territorio mexicano.

⚠️🌀 #Erin se re-intensifica a #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson, en el océano #Atlántico central, lejos de costas nacionales.



