‘Erin’ se intensifica a huracán categoría 4 “lejos de las costas mexicanas

Más temprano este domingo “Erin” se había degradado a huracán categoría 3; ahora, retoma fuerza sobre el océano Atlántico mientras se aleja de costas mexicanas

Huracán "Erin" se reintensifica a huracán categoría 4 sobre el Atlántico.
Huracán "Erin" se reintensifica a huracán categoría 4 sobre el Atlántico. Foto: NHC
“Erin” ha retomado fuerza este domingo y se ha fortalecido nuevamente a huracán categoría 4 sobre aguas del océano Atlántico y lejos de las costas mexicanas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 21:00 horas de este 17 de agosto, “Erin” se ubicó a mil 815 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Por su lejanía y su desplazamiento hacia el noroeste, no se sentirán los efectos del sistema, y tampoco representa riesgo para el territorio mexicano.

