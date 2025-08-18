90 años del STPRM

Y hablando de temas de Pemex, nos cuentan que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana cumplió su 90 aniversario y en una ceremonia realizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, su dirigente nacional, Ricardo Aldana, destacó que la unidad y el compromiso de sus agremiados son la clave para garantizar la estabilidad laboral y la seguridad energética del país. “La gran familia petrolera está unida por la esperanza y el compromiso de construir un mejor mañana, con un Pemex más fuerte y un México más próspero”, expresó. En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum acudió el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien recordó que el sindicato ha sido una columna de la soberanía energética desde su fundación, con más de 90 mil agremiados. En tanto, el anfitrión, el gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó el papel estratégico del estado como referente energético nacional. También acudió al acto el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Ahí el dato.

